Белый дом выступил в защиту Хегсета из-за попытки объявить ему импичмент

Шеф Пентагона Пит Хегсет Фото: AP/TASS

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Администрация США официально выступила против попытки объявить импичмент министру обороны Питу Хегсету.

"Администрация решительно выступает против этой резолюции об импичменте министру войны Хегсету - мошеннической, политически мотивированной попытки подорвать позиции наших бойцов, Конституцию нашей страны и нашу национальную безопасность", - говорится в заявлении на сайте Белого дома.

В администрации выразили мнение, что этот "импичмент, направленный на сведение политических счетов, подрывает волю американского народа".

Белый дом подчеркнул, что Хегсет всего лишь выполнял приказы и проводил военные операции, но ни то, ни другое не является правонарушением, за которое можно привлечь к ответственности.

"Администрация решительно выступает против этой резолюции об импичменте министру Хегсету, поскольку она напрямую подрывает решения по нашей национальной безопасности, принятые главнокомандующим, и воля американского народа", - сказано в документе.

Член Палаты представителей от Республиканской партии Томас Мэсси накануне представил в Конгрессе США проект резолюции об импичменте шефа Пентагона. Он обвиняет Хегсета в ведении войны против Ирана без разрешения конгресса и в злоупотреблении полномочиями.

Резолюция об импичменте должна быть поставлена на голосование в ближайшие часы.

На данный момент Палата представителей проводит голосование по процедурному предложению республиканцев заблокировать резолюцию Мэсси об импичменте. Для принятия решения потребуется простое большинство голосов.

Если предложение будет принято, резолюция об импичменте будет отклонена. Если это не удастся, палате придется проголосовать по статьям об импичменте.