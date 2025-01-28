Власти Израиля рассчитывают на запуск прямых рейсов из России в Эйлат весной

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Израиль надеется на запуск прямых рейсов из России на курорт Эйлат на Красном море весной текущего года, сообщил генеральный директор министерства туризма Израиля Дани Шахар.

"Мы разговаривали о восстановлении полетов с гендиректором Red Wings, о возобновлении полетов с упором на Эйлат. Здесь присутствует еще одна авиакомпания, это "Азимут". Обе авиакомпании сейчас летают в Тель-Авив и, надеюсь, что полетят в Эйлат. Мы надеемся, что это произойдет в марте-апреле", - сказал он журналистам во вторник.

Как отметил Шахар, посольство Израиля в РФ также обсуждает с российскими ведомствами снятие рекомендаций по ограничению продажи туров в Израиль. В частности, официальные письма направлены в министерство экономического развития РФ и МИД России.

Он напомнил, что до пандемии РФ была вторым рынком въездного туризма в Израиль после США.

В 2019 году Израиль посетили почти 320 тыс. российских туристов. Общее число иностранных туристов составило 4,5 млн человек.

"Потом пандемия и события 7 октября 2023 года, после которых страна была в опасном положении, и количество туристов стало снижаться. Если бы не 7 октября, то в 2025 году иностранный въездной турпоток составил бы 5 млн человек", - сказал Шахар.

Также израильская сторона заверила, что безопасности туристов в Израиле ничего не угрожает, обстановка в стране спокойная.

В 2024 году российские туристы совершили 67 тыс. поездок в Израиль.

Как сообщалось, в конце декабря в России побывала делегация представителей турбизнеса курорта Эйлат, которая провела переговоры о возобновлении прямых авиарейсов и организованного туризма с российскими авиакомпаниями и туроператорами.