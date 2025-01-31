Отели Эйлата готовы расширить формат "все включено" для российских туристов

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Большинство отелей курорта Эйлат в Израиле предлагают туристам питание по системе полупансион, но для российских туристов готовы предлагать концепцию "все включено", сообщил порталу "Интерфаксу" гендиректор Ассоциации отелей Мертвого моря и Эйлата Итамар Элицур.

"Сейчас на курорте порядка 12 отелей работают по концепции "все включено". А всего Эйлат насчитывает 70 объектов размещения различных категорий звездности. При наличии спроса со стороны российских туристов наши отельеры готовы расширять предложение и предлагать концепцию "все включено", - сказал он.

В основном отели Эйлата сейчас предлагают размещение с завтраками или полупансионом. Также есть варианты с полным пансионом, на которые ориентированы крупные объекты.

Ведущий менеджер по бронированию департамента туризма компании PAC Group Арина Решетник рассказала, что введение концепции "все включено" в большем количестве отелей Эйлата приведет к росту спроса и, соответственно, продаж направления.

"Все включено" позволяет туристам на отдыхе не волноваться за питание. Особенно хорошо эта концепция приживается на морских курортах, которые привлекают туристов купанием и пляжами", - пояснила она.

Решетник подчеркнула, что сейчас для туристов из России эта концепция еще более актуальна, поскольку российские карты не принимают во многих странах.

Ранее сообщалось, что Эйлат рассчитывает восстановить и превысить допандемийные показатели турпотока из России после запуска прямых рейсов в аэропорт Рамон весной 2025 года.