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В МККК боятся угрозы утечки образцов Эболы из лаборатории ДРК из-за боев

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - В Международном комитете Красного Креста (МККК) считают, что из-за боевых действий в Демократической Республике Конго образцы вируса Эбола и других патогенов могут попасть в окружающую среду из лаборатории в городе Гома, сообщают во вторник европейские СМИ.

"МККК очень обеспокоен ситуацией в лаборатории Национального научно-исследовательского института биомедицины, которая рискует остаться без электричества", - сказал региональный директор комитета по Африке Патрик Юсеф.

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Выступая перед журналистами в Женеве, Юсеф предупредил о "невообразимых последствиях" в случае утечки.

В воскресенье в поддерживаемой Руандой группировке "Движение 23 марта" (M23) заявили, что Гома перешла под их власть. Но в ООН сообщили, что бои в городе продолжаются и что в них задействованы военные Руанды. По оценкам ООН, Руанда ранее развернула на востоке ДРК 3-4 тыс. военнослужащих.

От боев бежали тысячи человек. С начала года в этом регионе перемещёнными лицами стали сотни тысячи человек, вдобавок к 3 млн перемещённых лиц, зафиксированных на востоке ДРК в 2024 году.

M23 действует с 2012 года, представляет интересы этнического меньшинства тутси. Вместе с тем, в ДРК активны порядка 100 вооруженных группировок, борющихся за влияние в богатой ресурсами стране.

МККК ДРК Эбола
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