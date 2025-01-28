В постпредстве США при ООН выступили за полную демилитаризацию Газы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Для безопасности палестинского народа сектор Газа должен быть демилитаризован, а группировка ХАМАС не должна участвовать в управлении анклавом, заявила во вторник временный поверенный в делах США при ООН Дороти Ши.

"Газа должна быть полностью демилитаризована ради светлого будущего палестинского народа", - заявила она в ходе заседания СБ, подчеркнув, что ХАМАС не должен участвовать в управлении анклавом.

Ши также отметила, что благодаря заключенному между Израилем и ХАМАС перемирию у стран на Ближнем Востоке есть уникальная возможность изменить ближневосточный регион в лучшую сторону. В частности, установить с Израилем отношения, основывающиеся на соглашениях Авраама, предусматривающих нормализацию отношений Израиля с арабскими странами.