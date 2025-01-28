Аналитики спрогнозировали сохранение ФРС базовой ставки в районе 4,25-4,5%

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система (ФРС) по итогам январского заседания, которое завершится в среду, сохранит размер процентной ставки по федеральным кредитным средствам в диапазоне 4,25-4,5% годовых, прогнозирует большинство аналитиков и экономистов.

До этого Федрезерв снижал стоимость заимствований по итогам трех заседаний подряд (в сентябре, октябре и декабре), сократив ставку в совокупности на 1 процентный пункт.

Участники рынка будут внимательно следить за коммюнике по итогам заседания, а также за выступлением главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, которое состоится после его завершения, на предмет любых сигналов о планах ФРС на 2025 год. В декабре Федрезерв дал понять, что в 2025 году стоит ожидать всего двух снижений ставки на 25 базисных пунктов каждое.

Кроме того, внимание будет приковано к любым комментариям главы ФРС относительно новой администрации Белого дома, особенно после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он "потребует немедленного снижения процентных ставок".

Между тем подъем потребительских цен в США усилился по итогам третьего месяца подряд. В декабре индекс CPI вырос на 2,9% в годовом выражении после подъема на 2,7% в ноябре, 2,6% в октябре. В сентябре данный показатель составлял 2,4% и был минимальным с февраля 2021 года.

При этом темпы роста потребительских цен без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) последние полгода остаются примерно на одном уровне: в декабре, а также в июле и августе они выросли на 3,2%, в сентябре-ноябре - на 3,3%.

"Нет никаких убедительных причин для снижения ставки", - полагает бывший президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер, которая покинула этот пост в июне. "Я бы хотела увидеть убедительные доказательства того, что инфляция возобновила движение вниз, но я не думаю, что сейчас их нет", - приводит ее слова The New York Times.

"Любой, кто надеется, что ФРС прискачет как кавалерия и спасет вас от высоких процентных ставок в ближайшее время, будет очень разочарован", - полагает главный кредитный аналитик LendingTree Мэтт Шульц, которого цитирует CNBC.

"Мы рассматриваем январское заседание ФРС в основном как временную передышку", - говорится в сообщении Bank of America. Из-за неопределенности в общей политике США, связанной с ожидаемым введением импортных пошлин и другими возможными действиями новой администрации, "мы думаем, что Федрезерв сохранит максимальную свободу действий" для того, чтобы уже в марте принять решение – надо ли продолжить понижение ставки или стоит выдержать дальнейшую паузу, полагают эксперты банка.