Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине

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Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о планах организовать очередной раунд переговоров по Украине.

"У нас была хорошая встреча в ОАЭ (...). Теперь у нас запланирована еще одна встреча", - сказал он журналистам в Дублине по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Уиткофф не уточнил, когда, где и в каком формате возможны такие переговоры.

Также он заверил, что американские переговорщики настроены интенсивно работать над решением украинского конфликта.