Уиткофф заявил о планах провести еще одну встречу по Украине
Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Спецпосланник президента США Стив Уиткофф сообщил о планах организовать очередной раунд переговоров по Украине.
"У нас была хорошая встреча в ОАЭ (...). Теперь у нас запланирована еще одна встреча", - сказал он журналистам в Дублине по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом Уиткофф не уточнил, когда, где и в каком формате возможны такие переговоры.
Также он заверил, что американские переговорщики настроены интенсивно работать над решением украинского конфликта.