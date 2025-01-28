Поиск

Трамп подписал указ о создании системы ПРО "Железный купол"

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп подписал четыре указа, касающихся вооруженных сил США, в том числе указ о разработке системы противоракетной обороны "Железный купол", сообщает телеканал NBC News.

Трамп сообщил журналистам на борту самолета, возвращающегося из Флориды, где президент выступал на съезде республиканской фракции в Конгрессе США, что подписал четыре указа, касающихся американских вооруженных сил.

Первый указ устанавливает процесс создания американского "Железного купола".

Предполагается, что новая система ПРО будет защищать США от баллистических, сверхзвуковых и новейших крылатых ракет, а также других угроз с воздуха.

Как пишут американские СМИ, в рамках этого проекта предстоит разработать передовые космические системы, которые будут отслеживать запущенные в сторону Соединенных Штатов ракеты.

Второй указ восстанавливает в должности военнослужащих, которые были уволены или были вынуждены уволиться из-за вакцинации против COVID-19.

Третий устраняет "гендерный радикализм" в вооруженных силах, четвертый ликвидирует службы DEI (политика разнообразия, равенства и инклюзивности - ИФ).

Трамп также объявил, что подписал прокламацию, посвященную 80-й годовщине освобождения концентрационного лагеря Освенцим во время Второй мировой войны.

Дональд Трамп США Конгресс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Дания усилит оборону Гренландии

Дания усилит оборону Гренландии

Американские ритейлеры в 2024 г. закрыли максимальное с 2020 г. число магазинов

Главы МИД ЕС согласились смягчать санкции против Сирии

Главы МИД ЕС согласились смягчать санкции против Сирии

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Послу Молдавии в Москве выражен протест в связи с заявлениями молдавских политиков

Телефонный разговор Путина и Трампа пока не запланирован

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

Объем размещения акций в Гонконге может достичь $20 млрд в 2025 году

ЕС продлил экономические ограничительные меры против РФ

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

США начали переброску на границу с Мексикой тысяч военнослужащих

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима

В Польше начались мероприятия в память об освобождении Освенцима
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5772 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне25 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе300 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2140 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии151 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });