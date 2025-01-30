Поиск

Meta согласилась выплатить Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в 2021 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) выплатит $25 млн по иску президента США Дональда Трампа по поводу его аккаунтов, заблокированных в 2021 году, сообщает NBC News.

Представитель Meta Энди Стоун заявил, что компания выплатит $25 млн, из которых $22 млн пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, а оставшаяся часть будет направлена на оплату судебных издержек и другим истцам по делу.

Аккаунты Трампа в Twitter и Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заблокировали, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

По словам Стоуна, мировое соглашение не требует от компании признания нарушений.

По данным телеканала, это вторая крупная корпорация, которая заплатит по судебному иску Трампа после его победы на выборах президента.

В декабре прошлого года телеканал ABC сообщил, что заплатит $15 млн, чтобы закрыть спор, в котором Трамп утверждал, что ведущий Джордж Стефанопулос оклеветал его.

Meta США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Экс-сенатор Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции

Экс-сенатор Менендес приговорен к 11 годам тюремного заключения по делу о коррупции

Трамп решил создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов

Трамп решил создать в Гуантанамо центр содержания нелегалов

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

ФРС ожидаемо сохранила базовую ставку в диапазоне 4,25-4,5%

Что произошло за день: среда, 29 января

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дефицит США во внешней торговле товарами в 2024 году достиг рекордных $1,2 трлн

Дания намерена инвестировать в Арктике 1,6 млрд евро в оборону

Мемкойн Трампа теперь можно использовать для оплаты покупок и путешествий

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза

В ЕС обсуждают введение запрета на хранение российской нефти на территории союза
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии153 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне26 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5780 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе301 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2144 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов185 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау80 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });