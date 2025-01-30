Meta согласилась выплатить Трампу $25 млн за блокировку его аккаунтов в 2021 году

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Компания Meta (признана в РФ экстремистской организацией, её деятельность в стране запрещена) выплатит $25 млн по иску президента США Дональда Трампа по поводу его аккаунтов, заблокированных в 2021 году, сообщает NBC News.

Представитель Meta Энди Стоун заявил, что компания выплатит $25 млн, из которых $22 млн пойдут в фонд президентской библиотеки Трампа, а оставшаяся часть будет направлена на оплату судебных издержек и другим истцам по делу.

Аккаунты Трампа в Twitter и Facebook (информационный ресурс Meta Platforms Inc., которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) заблокировали, сочтя опасными его высказывания по поводу беспорядков в Капитолии 6 января 2021 года.

По словам Стоуна, мировое соглашение не требует от компании признания нарушений.

По данным телеканала, это вторая крупная корпорация, которая заплатит по судебному иску Трампа после его победы на выборах президента.

В декабре прошлого года телеканал ABC сообщил, что заплатит $15 млн, чтобы закрыть спор, в котором Трамп утверждал, что ведущий Джордж Стефанопулос оклеветал его.