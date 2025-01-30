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Toyota в 2024 году снизила продажи автомобилей на 3,7%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Японская Toyota Motor Corp. уменьшила мировые продажи автомобилей в 2024 году на 3,7% до 10,82 млн единиц.

Как говорится в пресс-релизе компании, показатель включает в себя реализацию дочерних брендов Daihatsu Motor и Hino Motors. Он снизился впервые за два года.

В том числе продажи в Японии рухнули на 19,7% до 1,85 млн. В других странах реализация выросла на 0,5% до 8,97 млн.

Производство автомобилей в минувшем году сократилось впервые за четыре года – на 7,8% до 10,62 млн.

В декабре компания уменьшила продажи на 4,8% в годовом выражении до 963,54 тыс. автомобилей и снизила производство на 3,8% до 871,27 тыс.

Toyota
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