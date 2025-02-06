В Минфине США заявили, что альтернативы доллару на валютном рынке нет

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что на валютном рынке нет альтернативы американскому доллару, он сохранит статус резервной валюты.

"Другие страны могут говорить об этом (отказе от доллара - ИФ), могут пытаться забрать статус нашей резервной валюты, но нет другой резервной валюты на горизонте", - сказал Бессент в интервью Fox Business.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами, если они попытаются создать альтернативную доллару валюту.

"Мы потребуем от этих, вероятно, враждебных стран обязательств не создавать новую валюту БРИКС и не поддерживать никакую другую валюту для замены могущественного доллара США, иначе они столкнутся со 100-процентными пошлинами и должны будут попрощаться с продажами в прекрасную экономику США", - написал Трамп в своей соцсети The Truth.