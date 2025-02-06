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Корабль-носитель беспилотников пополнил ВМС КСИР

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ВМС Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) впервые приняли на вооружение корабль-носитель БПЛА и вертолетов, сообщает агентство "Тасним".

Церемония принятия корабля "Шахид Бакири" в ряды ВМС прошла в порту Бендер-Аббаса в присутствии командующего ВМС КСИР Алирезы Тангсири.

Он отметил, что корабль со 180-метровой взлетно-посадочной полосой может нести несколько эскадрилий БПЛА, боевые вертолеты и вертолеты тылового обеспечения, способен принимать беспилотные самолеты. С корабля можно запускать боевые и разведывательные беспилотники, различные типы легких и быстрых судов, подводные аппараты.

По словам Тангсири, "Шахид Бакири" оснащен ракетными системами малой и средней дальности, ПВО, орудиями для стрельбы, противокорабельными крылатыми ракетами; а также диспетчерской вышкой, разведывательной аппаратурой, радарами, средствами радиоэлектроннной борьбы и оборудованием для заправки вертолетов, БПЛА, судов.

Иран КСИР корабль беспилотники
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