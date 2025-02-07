Промпроизводство в Германии в декабре упало на 2,4%, хуже прогноза

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Объем промышленного производства в ФРГ в декабре 2024 года сократился на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщило статистическое управление страны.

Аналитики в среднем ожидали снижения на 0,6%, по данным Trading Economics.

Динамика показателя стала худшей с июля прошлого года.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре промпроизводство увеличилось на 1,3%, а не на 1,5%, как было объявлено ранее.

Снижение промпроизводства в декабре было во многом обусловлено падением производства автомобилей на 10%. Тем временем выпуск фармацевтических препаратов подскочил на 11,6%.

Выпуск средств производства понизился на 4,7%, промежуточных товаров - на 3,3%, а производство потребительских товаров выросло на 0,9%. Объем строительства остался на уровне предыдущего месяца.

В годовом выражении объем промпроизводства в Германии в декабре упал на 3,1%.

За весь 2024 год германское промпроизводство снизилось на 4,5%.



