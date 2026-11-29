Нетаньяху и Айзенкот не согласовали формирование коалиции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и лидер партии "Яшар!" Гади Айзенкот на встрече в воскресенье не согласовали условия формирования коалиционного правительства, сообщает The Times of Israel.

Партия Нетаньяху "Ликуд" и партия "Яшар!" распространили совместное заявление, в котором отмечается, что переговоры прошли в деловой атмосфере, а стороны "стремились устранить существующие между ними серьезные разногласия".

При этом, по данным газеты, существенного прогресса переговоры не дали и потому стороны не планируют продолжать консультации.

По данным израильских СМИ, в итоге Айзенкот сообщил Нетаньяху, что самостоятельно сформирует правящую коалицию, а тот, если захочет, сможет затем к ней присоединиться.

Нетаньяху в субботу заявил, что предлагает Айзенкоту сформировать с ним коалиционное правительство и по очереди занимать пост главы кабинета министров.

The Times of Israel отмечала, что такое предложение прозвучало на фоне сообщений о том, что Айзенкот добился прогресса в переговорах с другими партиями по вопросу формирования коалиции без Нетаньяху и его партии "Ликуд".

По словам Нетаньяху, он готов согласиться разделить власть с Айзенкотом, чтобы избежать вступления арабских партий в правящую коалицию. По его мнению, арабские партии в израильском парламенте "поддерживают террористов" и могут привести к тому, что "без единого выстрела враждебные элементы захватят нашу страну изнутри".

В кнессете 26-го созыва представлены 120 депутатов из 11 партий. На выборах больше всего мест получила коалиция во главе с премьер-министром страны Нетаньяху - представители блока получили 53 места. Оппозиционная коалиция получила 48 мандатов, а арабские партии - 19.

При этом 67 из 120 депутатов нового созыва высказались за кандидатуру лидера оппозиции Айзенкота на пост нового премьера страны. В связи с этим президент Ицхак Герцог поручил именно Айзенкоту сформировать правительство.