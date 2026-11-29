В Тегеране заявили, что МАГАТЭ не получит доступа к объектам Ирана, пока не осудит удары по нему

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Инспекторы МАГАТЭ не получат доступ к иранским объектам до тех пор, пока эта организация не осудит военную операцию США и Израиля против Тегерана, заявил в воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами.

"До тех пор, пока агентство не будет готово осудить военное нападение, оно не сможет требовать проведения инспекций как раз на тех объектах, против которых это нападение и направлено", - приводят его слова ближневосточные СМИ.

Эслами отметил, что часть иранских ядерных объектов находится под землей из соображений безопасности, а не потому, что Иран пытается что-то на них скрывать.

Ранее представитель иранского МИД Исмаил Багаи заявил на брифинге, что нынешняя ситуация не способствует изменению формата сотрудничества Ирана и МАГАТЭ. Дипломат подчеркнул, что в Тегеране ожидают от МАГАТЭ четких заявлений об ответственности США и Израиля за текущую обстановку; однако гендиректор агентства Рафаэль Гросси и Совет управляющих МАГАТЭ пока от таких высказываний воздерживаются.