Инфляция в Китае в октябре замедлилась до 0,3%

Цены производителей упали максимально за 11 месяцев

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в отчете Государственного статистического управления (ГСУ).

Инфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, как и в сентябре, по данным Trading Economics.

Стоимость продуктов питания в Китае в октябре увеличилась на 2,9%. Медицинские услуги подорожали на 1,1%, образовательные - на 0,8%.

В то же время цены на непродовольственные товары снизились на 0,3%, транспортные услуги подешевели на 4,8%.

Потребительские цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей выросли на 0,2% по сравнению с тем же месяцем годом ранее.

Индекс CPI в октябре снизился на 0,3% относительно предыдущего месяца. Эксперты ожидали спада на 0,1%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее, по данным ГСУ.

Падение стало самым значительным с ноября 2023 года. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 25-го месяца подряд.

Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,5%.

Индекс PPI в октябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 0,1%.

В январе-октябре относительно аналогичного периода 2023 года цены производителей опустились на 2,1%.