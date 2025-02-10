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Число зарегистрированных браков в КНР в 2024 г. упало до исторического минимума

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных браков в Китае в 2024 году сократилось более чем на 20%, согласно данным министерства гражданской администрации страны.

В прошлом году показатель составил 6,1 млн против примерно 7,7 млн годом ранее.

Это минимальный показатель с момента начала подсчетов в 1986 году и более чем вдвое меньше рекорда, установленного в 2013 году.

Свидетельство о браке обычно требуется в КНР для регистрации рождения детей, но в некоторых регионах это требование отменили.

Китай
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