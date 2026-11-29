Основные претенденты на пост премьера проголосовали на выборах в Испании

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Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Главные претенденты на пост премьера Испании - действующий глава правительства Педро Санчес и лидер правой Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо - проголосовали на парламентских выборах, сообщает в воскресенье агентство EFE.

Фейхоо после посещения избирательного участка отметил, что "испанцы сегодня берут на себя определение судьбы страны. Они определят, что ждет в будущем Испанию".

Возглавляющий испанских социалистов Санчес выразил надежду на высокую явку и заверил, что у него есть "хорошее предчувствие" по поводу итогов выборов.

На выборах имеют право проголосовать около 38,6 млн испанцев. Избирательные участки будут работать до 20:00 по местному времени (22:00 по Москве).

Согласно предвыборным опросам, правоцентристская Народная партия может рассчитывать на победу, но не сможет получить большинство в парламенте. Для получения контроля над нижней палатой ей, вероятно, придется сформировать коалицию с ультраправой партией "Голос". В то же время отрыв правых партий от возглавляемых Санчесом левых, согласно опросам, - небольшой, и поэтому эксперты не исключают, что премьеру все же удастся сохранить власть.