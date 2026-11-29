Польша продлит до конца февраля 2027 г. действие буферной зоны на границе с Белоруссией

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Продлевается действие буферной зоны, созданной Польшей на границе с Белоруссией, сообщила в воскресенье пресс-служба польского министерства внутренних дел и администрации.

"Министр внутренних дел и администрации подписал постановление о продлении действия буферной зоны с 30 ноября 2026 года по 27 февраля 2027 года. Это решение обусловлено необходимостью поддержания высочайшего уровня оперативной бдительности и высокой эффективности охраны границы с Беларусью", - говорится в сообщении.

Как сообщает ведомство, в строительство укреплений на польско-белорусской границе было инвестировано почти 3 млрд злотых (более $730 млн в эквиваленте).

"Мы дополняем рекордные инвестиции правовыми решениями. Буферная зона поддерживает работу служб, облегчает операции и значительно препятствует пересечению границы нелегальными мигрантами. Также продлен срок, в течение которого ограничено право на подачу заявления о международной защите на границе с Беларусью, что позволяет искоренить злоупотребления системой со стороны мигрантов", - отметили в пресс-службе.