Иран использовал систему Starlink для ударов по американским войскам

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Иран задействовал систему Starlink компании SpaceX Илона Маска в ходе проведения своих военных операций против вооруженных сил США на Ближнем Востоке, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

По их словам, миллиардер Илон Маск пришел в ярость, узнав об этом в первую неделю марта - вскоре после начала конфликта.

Тогда же он выяснил, что американские военные нецелевым образом используют Starshield - военную версию Starlink. В частности, в целях управления и наведения ударных беспилотников они применяли тарифный план, предназначенный исключительно для наземных сил, вместо плана для проведения воздушных операций, который в пять раз дороже, сообщил один из источников.

За последний год Маск предпринял ряд мер по пресечению несанкционированного использования устройств Starlink, которые обеспечивают мобильную интернет-связь через группировку из тысяч низкоорбитальных спутников.

Starlink доступен более чем в 160 странах благодаря глобальной программе, в которой участвуют сотни авторизованных сторонних реселлеров, прошедших проверку перед включением в программу.

Между тем, как отмечают опрошенные изданием эксперты, отключение сервиса Starlink в Иране может иметь негативные последствия, поскольку это приведет к нарушению связи местных диссидентов как внутри страны, так и за ее пределами.