Хуситы сообщили об очередных ударах по Саудовской Аравии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Хуситы заявили о проведении за последние 48 часов пяти операций по нанесению ударов по ключевым объектам инфраструктуры Саудовской Аравии, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на представителя группировки Яхью Сари.

"Нанесён удар по международному аэропорту имени короля Халида в Эр-Рияде. Кроме того, атакам подверглись и были выведены из строя две радиолокационные станции в городах Абха и Хамис-Мушайт на юго-западе королевства", - передает телеканал слова Сари.

В городе Джизан поражены нефтеперерабатывающий завод и электростанция. Еще один завод по переработке нефти попал под обстрел в Восточной провинции (объект в районе Хавия). Также повреждена электростанция в Эш-Шукайке.

По утверждению Сари, удары были точными и привели к значительным повреждениям.

По сообщению "Аль-Джазиры", командование коалиции во главе с Эр-Риядом, в свою очередь, сообщило о нанесении ударов по ключевым объектам хуситов, которые использовались для атак по саудовской гражданской инфраструктуре.