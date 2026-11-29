Пакистан отправит своих военных в Саудовскую Аравию для укрепления обороны королевства

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Пакистан направляет контингент своих военнослужащих в Саудовскую Аравию для укрепления обороноспособности королевства на фоне возникших там проблем в сфере безопасности, заявило военное ведомство республики.

"Военнослужащие будут выполнять возложенные на них обязанности на территории Саудовской Аравии в соответствии с согласованными обязательствами и установленными рамками оборонного сотрудничества", - подчеркнули пакистанские военные.

О сроках и районах развертывания не указывается.

В заявлении говорится, что переброска войск отражает приверженность Пакистана защите суверенитета и территориальной целостности Саудовской Аравии, а также неприкосновенности двух священных для ислама мечетей в Мекке и Медине.

В августе 2026 года Саудовская Аравия, Турция и Пакистан подписали Мекканское оборонительное соглашение о военном сотрудничестве, предполагающее коллективный ответ в случае нападения на одну из стран-участниц пакта. Страны заключили такое соглашение на фоне конфликта США и Ирана, в ходе которого иранские военные обстреляли, в том числе, объекты на саудовской территории.

В начале октября Исламабад и Анкара в рамках соглашения договорились с Эр-Риядом о развертывании военных сил на территории Саудовской Аравии исключительно в оборонительных целях, в то время как королевство и хуситы обмениваются ударами.