В Испании пройдут парламентские выборы

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Испанцы в воскресенье отправятся на избирательные участки, чтобы проголосовать на парламентских выборах.

Участки откроются в 09:00 по местному времени (11:00 мск), закроются в 20:00 (22:00 мск).

Ожидается, что явка избирателей будет высокой. МВД Испании опубликует данные по ней в 14:00 и 18:00.

На кону - все 350 мест в нижней палате испанского парламента (Конгрессе депутатов). Для получения большинства необходимо получить 176 мест. В случае если ни одна из партий не сможет этого сделать, политическим силам предстоит вести переговоры для формирования коалиционного правительства. Затем король Испании проводит консультации с лидерами политических партий и предлагает кандидатуру на пост премьера страны.

Помимо состава нижней палаты, по итогам выборов будут избраны более 200 сенаторов.

Согласно предвыборным опросам, правоцентристская Народная партия может рассчитывать на победу, но не сможет получить большинство. Для получения контроля над нижней палатой ей, вероятно, придется сформировать коалицию с ультраправой партией "Голос". В этом случае, как отмечают европейские СМИ, лидеру Народной партии Альберто Нуньесу Фейхоо придется включить в правительство представителей "Голоса". Это будет первый прецедент включения ультраправых сил в состав правительства со времен смерти диктатора Франсиско Франко.

По прогнозам, "Голос" может занять третье место. Испанская социалистическая рабочая партия премьера страны Педро Санчеса, вероятно, займет второе место.

Европейские СМИ отмечают, что наиболее острыми вопросами, которые беспокоят граждан Испании, являются цены на жилье, ситуация с мигрантами, коррупция, здравоохранениее и общее состояние экономики.