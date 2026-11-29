Минобороны Великобритании вдвое сократило программу закупок лазерных систем против БПЛА

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Великобритании приняло решение вдвое сократить заказы на приобретение мощных боевых систем направленной энергии DragonFire, предназначенных для уничтожения беспилотных летательных аппаратов, сообщает газета The Telegraph.

Министр обороны Уэс Стритинг распорядился сократить заказ на эту систему лазерного оружия с четырех до двух единиц на фоне нехватки оборонных средств, пишет издание.

В сообщении отмечается, что эта новость появилась на фоне растущих опасений, что лейбористы не выделяют достаточных средств на нужды армии и обеспечение национальной безопасности Великобритании, в то время как расходы на социальные пособия продолжают увеличиваться. Ранее правящая Лейбористская партия обещала выделить 1 млрд фунтов стерлингов на оружие направленной энергии. Однако позднее бюджет был урезан до 500 млн фунтов стерлингов, а системы DragonFire предполагается поставить на вооружение не раньше 2028 года.

Лазерные установки, способные уничтожать дроны и ракеты (при стоимости одного выстрела менее 10 фунтов стерлингов и точности, позволяющей попасть в монету в 1 фунт с расстояния более полутора км), были разработаны в Портон-Дауне - секретной правительственной лаборатории оборонных технологий недалеко от Солсбери.

Комментируя новость о том, что Великобритания пересмотрела бюджет, выделенный на передовое лазерное оружие, Джеймс Картлидж, министр обороны в "теневом" кабинете, заявил: "Такое энергетическое оружие сулит огромные перспективы. Если мы хотим преодолеть тупиковую ситуацию с беспилотниками в современных конфликтах, нам необходимы технологии, способные им противостоять".

"Крайне разочаровывает тот факт, что неспособность лейбористов сократить социальные расходы и обеспечить финансирование обороны приводит к тому, что они вновь ставят экономию средств выше боеготовности", - добавил он.

Представитель министерства обороны отметил, что "система DragonFire в ходе испытаний уже успешно применялась сотни раз". "Мы инвестируем 490 млн фунтов стерлингов в оружие направленной энергии, чтобы сохранить за Великобританией позиции лидера в этой технологической области", - сказал он.