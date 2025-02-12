США перебросили в Европу два бомбардировщика B-52H

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на авиабазу Фэрфорд в Англии, сообщило британское издание UK Aviation News.

Бомбардировщики, способные нести ядерное оружие, вылетели с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота накануне и после трансатлантического перелета приземлились в Великобритании. Ожидается прибытие еще двух B-52H.

ВВС США пока официально не сообщило о переброске самолетов в Европу.

С начала ноября по середину декабря прошлого года на авиабазе Фэрфорд также находилась группа из четырех B-52H.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, в рамках пребывания в Европе B-52H выполнили серию из девяти полетов, в том числе над Финляндией, Швецией, Литвой, где они провели учебное бомбометание, Норвегией, Северным морем и Марокко. В ходе операций их сопровождали истребители стран-членов НАТО.