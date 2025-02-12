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В Польше заявили о нарушении воздушного пространства российским самолетом

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский самолет нарушил воздушное пространство над территориальными водами Польши, заявило Оперативное командование польских вооруженных сил.

"11 февраля 2025 года в 14:09 (16:09 по Москве - ИФ) в восточной части Гданьского залива произошло нарушение воздушного пространства над территориальными водами Республики Польша самолетом Су-24МР Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в заявлении.

Как сообщается, "самолет, летевший со стороны Калининградской области, нарушил воздушное пространство Польши на максимальную глубину 6,5 км и оставался там в течение 1 минуты и 12 секунд".

"Полет самолета фиксировали радиолокационные системы ВС Польши. Маршрут полета был немедленно изменен после вмешательства штурмана ВС России. Дежурные польские службы, контролирующие воздушное пространство, находились на связи с российской стороной, которая подтвердила факт нарушения польского воздушного пространства и сообщила, что он был вызван отказом навигационной системы самолета Су-24МР", - отметили в Оперативном командовании.

Польша
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