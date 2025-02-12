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ОПЕК на 100 тыс. б/с понизила оценку роста предложения ЖУВ из стран не-ОПЕК+

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Поставки жидких углеводородов (ЖУВ) из стран, не входящих в ОПЕК+, в 2024 году увеличились на 1,4 млн б/с и составили 53,2 млн б/с (предыдущая оценка - 53,17 млн б/с), говорится в отчете ОПЕК.

При этом если месяц назад альянс ожидал, что в 2025 году предложение увеличится до 54,28 млн б/с, то теперь - 54,21 млн б/с, таким образом, оценка роста снижена на 100 тыс. б/с до 1,01 млн б/с.

ОПЕК отмечает, что повысила оценку добычи ЖУВ в США до 21,76 млн б/с по итогам 2024 года, что означает прирост к 2023 году в 0,78 млн б/с (предыдущая оценка - 21,71 млн б/с). В 2025 году по-прежнему ожидается добыча ЖУВ в 22,21 млн б/с (на 0,45 млн б/с больше), на 2026 год оценка чуть меньше - 22,67 млн б/с (оценка января - 22,72 млн б/с), что предполагает увеличение на 460 тыс. б/с.

Другими драйверами роста в 2024 году из этой группы стали Канада (5,9 млн б/с, что на 200 тыс. б/с больше, чем в предыдущем году), Аргентина и Китай (4,6 млн б/с, что на 55 тыс. б/с больше), добыча жидких углеводородов в Великобритании, вероятно, столкнется с наибольшим снижением (на 48 тыс. б/с - до 0,7 млн б/с).

В 2025 году ожидается рост поставок ЖУВ из стран, не входящих в ОПЕК+, за счет США, Бразилии, Канады и Норвегии, а основное снижение ожидается в Анголе. В 2026 году драйверами роста производства еще на 1 млн б/с (предыдущая оценка - 1,1 млн б/с) - до 55,21 млн б/с за счет США, Бразилии и Канады, а добыча в Норвегии снизится больше всего (на 40 тыс. б/с - до 2,1 млн б/с).

ОПЕК
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