ЕС намерен продолжить применять санкции против РФ, невзирая на позицию США

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - ЕС будет придерживаться своего курса на полный отказ от ископаемых энергоносителей из РФ и продолжит применять санкции против России, в том числе в области энергетики, заявила официальный представитель Еврокомиссии (ЕК) Паула Пинью.

"У нас действуют санкции против России в области энергетики (...). И они являются частью нашего курса по постепенному избавлению от зависимости от российского ископаемого топлива, о чем говорится в целях REPowerEU (плана по энергетической независимости ЕС - ИФ), предусматривающих поэтапный полный отказ от этих энергоносителей", - сказала пресс-секретарь на брифинге ЕК в четверг.

Она отвечала на просьбу прокомментировать высказывание находящегося в Брюсселе министра обороны США Пита Хегсета, который якобы увязал последствия американских санкций против РФ в области энергетики с готовностью Москвы к переговорам о мире на Украине.

Отметив, что она не может знать о намерениях американской стороны и того, что имел в виду Хегсет, говоря о санкциях в энергетическом секторе, Пинью заявила: "Что касается нас, действуют пакеты санкций, сейчас обсуждается 16-й, который также затронет энергетику и который будет способствовать постепенному отказу от нашего импорта ископаемого топлива из России".