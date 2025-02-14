Каллас заявила, что мирное соглашение на Украине без участия Киева и Брюсселя будет слабым

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила, что мирное соглашение по Украине, заключенное без участия европейцев и украинцев, работать не будет.

"Никакое мирное соглашение не будет работать без нас, потому что для реализации любого соглашения нужны украинцы, но также и европейцы", - сказала Каллас журналистам в пятницу на международной конференции по безопасности в Мюнхене.

"Таким образом, можно заключить соглашение без нас, но оно не будет работать", - добавила она.

По словам главы дипломатии ЕС, такова стратегия Брюсселя относительно мирного урегулирования на Украине.