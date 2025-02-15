Глава Евросовета обещал продолжение поддержки Украины со стороны ЕС

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Не будет успешных переговоров и прочного мира без участия Украины и Евросоюза, заявил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

"Мы продолжим поддерживать Украину как неотъемлемую часть нашего проекта мира. Только Украина может определить наличие условий для переговоров. Предполагать уступки до любых переговоров - огромная ошибка. Поэтому мы продолжим стоять плечом к плечу с Украиной на переговорах, предоставляя гарантии безопасности; в ее восстановлении и как с будущим членом ЕС. Это позиция ЕС, а также позиция Украины", - сказал он в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, "в построении этого мира ЕС полностью возьмет на себя свои обязательства".

В связи с этим глава Евросовета напомнил о планах государств-членов ЕС реализовать строительство обороны Европы.

"Европейский союз - это проект мира по своей сути. Но мы знаем, что мир без обороны - это иллюзия. Две недели назад я собрал лидеров ЕС, чтобы дать политические указания Еврокомиссии и высокому представителю (ЕС по иностранным делам - ИФ) о потенциале, который нам совместно необходимо создать, о мобилизации большего государственного и частного финансирования и об укреплении наших партнерских отношений, в частности, с Соединенным королевством и НАТО", - сказал Кошта.