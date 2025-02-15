Российские корабли прибыли в Индонезию для участия в многостороннем учении "Комодо-2025"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Индонезию для участия в многостороннем военно-морском учении "Комодо-2025", сообщило Минобороны РФ в субботу.

"Отряд кораблей Военно-морского флота России в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" Тихоокеанского флота в обеспечении среднего морского танкера "Печенга" прибыл на рейд острова Бали Республики Индонезия для участия в многостороннем военно-морском учении "Комодо-2025", - говорится в сообщении.

В учении, организованном ВМС Индонезии, планируется участие кораблей и наблюдателей из более чем 30 государств, сообщили в военном ведомстве.

"16 февраля пройдет торжественная церемония открытия учения", - сказали в Минобороны РФ.

Там сообщили, что российскую делегацию возглавит заместитель главкома ВМФ РФ адмирал Владимир Воробьёв.

Ранее Тихоокеанский флот сообщал, что российские корветы "Резкий" и "Герой РФ Алдар Цыденжапов", оснащенные управляемым ракетным вооружением, вышли в дальний поход в Азиатско-Тихоокеанский регион, где проведут ряд учений.

В декабре 2024 года эти корветы посетили китайский порт Циндао. Осенью прошлого года они были задействованы в двусторонних учениях с кораблями Китая, Таиланда, Индонезии и Мьянмы.