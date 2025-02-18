Замглавкома ВМФ РФ проверил готовность отряда кораблей к международным учениям

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Замглавкома ВМФ России адмирал Владимир Воробьев посетил отряд российских кораблей, прибывших для участия в международных военно-морских учениях "Комодо-2025", которые пройдут в районе индонезийского острова Бали, сообщило министерство обороны РФ.

Отряд кораблей в составе корветов "Резкий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов" ТОФ и судна обеспечения среднего морского танкера "Печенга" прибыл на рейд Бали на минувшей неделе.

В заявлении для представителей СМИ, видео которого распространило российское военное ведомство, Воробьев сообщил, что посетил корабли отряда, заслушал доклады командира отряда кораблей, командиров кораблей, капитана судна об итогах выполнения этапа перехода из Владивостока, о техническом состоянии кораблей, состоянии личного состава.

"Никаких вопросов и замечаний нет. Личный состав, техника готовы к проведению учений и дальнейшему продолжению задач дальнего плавания", - подчеркнул Воробьев, который возглавляет российскую делегацию на учениях.

Он отметил, что учения "Комодо" организуются индонезийской стороной уже в пятый раз. Они направлены на развитие и укрепление сотрудничества в военно-морской области и носят исключительно гуманитарный характер.

"Основная направленность учений - отработка комплекса совместных действий корабельного и судового состава сил, принимающих участие в учениях, по оказанию помощи терпящим бедствия в море судам, спасению членов экипажей", - заявил адмирал.

В учении "Комодо-2025", морская часть которого состоится 22 февраля, участвуют боевые корабли и наблюдатели из более чем 30 стран.

Церемонии открытия "Комодо-2025" прошла в городе Денпасар на острове Бали 16 февраля.