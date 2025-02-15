США не планируют сокращать численность своих военных в Восточной Европе

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - США в настоящее время не планируют сокращать военный контингент в Восточной Европе, заявил в субботу глава Пентагона Пит Хегсет.

"США не рассматривают возможность сокращения численности американских войск в Восточной Европе. Америка полностью привержена выполнению задач Североатлантического альянса", - сказал Хегсет, которого цитирует агентство PAP.

Глава Минобороны США также заявил, что слова о необходимости для стран-членов НАТО увеличить расходы на коллективную оборону "являются не предложением, а прямой просьбой, которую мы будем отслеживать как отражение их готовности реально защищать свой собственный дом".

В январе, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% ВВП.