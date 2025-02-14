Глава Пентагона не исключил прекращения военного присутствия США в Европе

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться, заявил в ходе визита в Варшаву глава Пентагона Пит Хегсет. Его цитируют западные СМИ.

"Пришло время инвестировать, потому что вам не стоит предполагать, будто американское присутствие будет длиться вечно", - сказал он.

"То, что произойдет через 5, 10 или 15 лет, это часть более основательной дискуссии, которая отражает общий уровень угроз, положение Америки, наши потребности по всему земному шару, но главное - способность европейских стран мобилизоваться самим", - объяснил министр обороны.

При этом он указал на Польшу, которая потратит в 2025 году 4,7% от ВВП на нужды обороны, как на образцовый пример союзника США.

Министр обороны Германии Борис Писториус 14 февраля заявил журналистам, что Европе будет непросто компенсировать любое сокращение американских войск на континенте. По данным Bloomberg, Писториус накануне в разговоре с Хегсетом дал понять, что эту задачу невозможно выполнить за один год.

Поэтому Писториус предложил план действий, который одобрили США и другие союзники. Его цель состоит в том, чтобы "не допустить опасных пробелов в военном потенциале" в процессе "перекладывания бремени" между союзниками.

Вице-президент США Джэй Ди Вэнс ранее 14 февраля заявил, что страны НАТО обязаны наращивать расходы на оборону и тем самым позволить Вашингтону заняться решением задач в Восточной Азии.

Западные СМИ отмечают, что сейчас 23 из 32 стран НАТО выполняют требование альянса тратить 2% от ВВП на оборону.

В январе, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе, президент США Дональд Трамп сказал, что будет добиваться того, чтобы партнеры по НАТО тратили на оборону не менее 5% от ВВП.