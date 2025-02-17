Шольц считает несвоевременным обсуждение отправки миротворцев на Украину

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Любые дебаты об отправке миротворцев на Украину преждевременны и "крайне неуместны", заявил в понедельник канцлер Германии Олаф Шольц.

"Вести такие дебаты сейчас совершенно не время", - передают западные СМИ слова Шольца после экстренной встречи лидеров европейских стран в Париже.

Встреча состоялась в понедельник, на ней обсуждались планы администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

"Эти дискуссии идут без учета Украины, без учета мирных переговоров, которые еще не начинались", - пояснил Шольц.

В понедельник The Washington Post написала со ссылкой на источники, что страны Европы раздумывают над предложением направить в рамках "мирного процесса" на Украину 25-30 тыс. военных.

Как сообщили газете четыре неназванных официальных лица, в связи с этой инициативой Европа хотела бы получить поддержку США - в разведке, наблюдении, возможно, поддержку с воздуха или помощь со средствами ПВО для защиты войск.