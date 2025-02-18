Премьер Дании считает преждевременным рассуждать о датских миротворцах на Украине
Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рассматривать идею отправки датских миротворцев на Украину пока рано, заявила в ночь на вторник премьер Дании Метте Фредериксен.
"Сначала нужно прояснить очень много всего", - приводит ее слова The Guardian.
В частности, премьера интересует, какова может быть роль США в такой миротворческой миссии.
Фредериксен вместе с лидерами некоторых других европейских стран приняла участие в неформальном совещании в Париже. Его целью было обсуждение перспективы украинского урегулирования.
Между тем премьер Испании Педро Санчес подтвердил сообщения СМИ о том, что участники совещания не приняли никаких обязывающих решений.