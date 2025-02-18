Премьер Дании считает преждевременным рассуждать о датских миротворцах на Украине

Фото: Wiktor Szymanowicz/Future Publishing via Getty Images

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Рассматривать идею отправки датских миротворцев на Украину пока рано, заявила в ночь на вторник премьер Дании Метте Фредериксен.

"Сначала нужно прояснить очень много всего", - приводит ее слова The Guardian.

В частности, премьера интересует, какова может быть роль США в такой миротворческой миссии.

Фредериксен вместе с лидерами некоторых других европейских стран приняла участие в неформальном совещании в Париже. Его целью было обсуждение перспективы украинского урегулирования.

Между тем премьер Испании Педро Санчес подтвердил сообщения СМИ о том, что участники совещания не приняли никаких обязывающих решений.