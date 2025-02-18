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В Турции задержали 282 человека по подозрению в связях с курдской группировкой

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Турецкие стражи порядка за последние пять дней задержали 282 подозреваемых в связях с "Рабочей партией Курдистана" (РПК), признанной в Турции террористической организацией, сообщают во вторник ближневосточные СМИ со ссылкой на главу МВД страны Али Ерликая.

По словам министра, полиция провела антитеррористический рейд в 51 провинции. В частности, операция прошла в Анкаре и Стамбуле.

Он также сообщил, что задержанных подозревают в пропаганде идей РПК, предоставлении этой организации финансовой помощи, а также в вербовке новых членов.

Турция Рабочая партия Курдистана
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