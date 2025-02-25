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Франция может направить в Германию истребители с ядерным оружием, если США выведет оттуда силы ядерного сдерживания

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Франция готова перебросить в Германию истребители с ядерным оружием в том случае, если силы ядерного сдерживания США покинут ФРГ, сообщает во вторник The Telegraph со ссылкой на источник.

"Размещение в Германии французских истребителей с ядерным оружием на борту не будет сложной процедурой, направит мощный сигнал", - заявил собеседник газеты.

"Но, предупредил источник, официальный запрос на эти меры вряд ли поступит, пока американцы не выведут силы ядерного сдерживания из Германии", - информирует издание.

Неназванный дипломат в Берлине заявил The Telegraph, что такие инициативы Парижа будут побуждать премьера Великобритании Кира Стармера тоже идти на подобные шаги и доказать делом готовность Лондона обеспечивать безопасность Европы.

Издание напоминает, что Франция располагает 300 ядерными боезарядами, в том числе морского и воздушного базирования. В свою очередь силы ядерного сдерживания Великобритании представлены четырьмя атомными стратегическими подводными лодками типа "Вэнгард", каждая из которых может нести 16 ядерных боеголовок.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет сказал, что "суровые стратегические реалии" не позволят США уделять первостепенное внимание безопасности Европы. Он заявлял, что европейским странам надо тратить больше на оборону, потому что американское военное присутствие в регионе может когда-то закончиться.

The Wall Street Journal со ссылкой на источник сообщала, что Хегсет в ходе поездки в Европу на позапрошлой неделе говорил о намерениях США вывести из региона часть американских военнослужащих.

Франция Германия США
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