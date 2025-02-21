В Белоруссии считают соцсети пока полезными для страны

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Министерство информации Белоруссии не планирует блокировать какие-либо соцсети и мессенджеры, поскольку республика извлекает из них пользу, заявил глава ведомства Марат Марков. Его цитирует "Беларусь сегодня".

"Сейчас в Беларуси примерно 5,5 млн пользователей TikTok, Telegram используют от 2,5 до 7,5 млн человек, Instagram - около 4 млн. Физически мы можем их заблокировать. Но надо ли это делать? Это вопрос дискуссионный. На сегодня президент обозначил мнение, что такой необходимости нет, потому что пользы от соцсетей и YouTube для людей и власти достаточно много, - сказал министр. - Наша задача - научиться профессионально работать в этой сфере".

"В России YouTube стал фактически бесполезен как инструмент информационного воздействия, - считает Марков. - У нас он пока полезен. Точно так же и TikTok, и другие мессенджеры. То есть мы там тоже работаем".

"Я имею в виду государственные органы, провластные общественные объединения, государственные СМИ и просто активистов, которые считают, что нужно максимально доносить правдивую информацию, в том числе и до европейской аудитории", - пояснил министр.

"Поэтому планов закрывать какие-либо социальные сети или мессенджеры у нас сегодня нет. Но мы к этому, в принципе, готовы в любой момент. И инструменты подобного рода у нас есть", - сказал Марков.