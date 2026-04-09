В Белоруссии пока не планируют блокировать YouTube

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии не являются сторонниками запрета мировых медиаплатформ, таких как YouTube, заявил новый министр информации республики Дмитрий Жук. Об этом сообщает "БелТА".

"Любое решение, особенно такого плана, как запрет, должно быть четко продумано. Должны быть продуманы его последствия. Оно должно быть целесообразным и эффективным", - сказал министр.

"Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать. Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию президента, он не сторонник запретов. Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства", - добавил он.

По его словам, президент республики Александр Лукашенко при назначении министра обратил внимание на идущую сейчас информационную войну.

"Она идет очень жестко, без правил. Недавний пример - удаление с YouTube трех каналов наших ведущих СМИ. И одна из задач - не допустить, чтобы информационная война стала горячей. Пусть она остается в информационной сфере. Сражаться придется на чужой территории - на том же YouTube, в Instagram (принадлежат компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена - ИФ)", - сказал Жук.

Немаловажной задачей министр назвал защиту белорусского информационного пространства от вторжения негативных трендов, которые противоестественны морали белорусов.

Лукашенко назначил Жука министром информации 9 апреля. Ранее Жук руководил издательским домом администрации президента "Беларусь сегодня". Прежний глава Мининформа Марат Марков назначен министром культуры.