В Белоруссии пока не планируют блокировать YouTube

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Власти Белоруссии не являются сторонниками запрета мировых медиаплатформ, таких как YouTube, заявил новый министр информации республики Дмитрий Жук. Об этом сообщает "БелТА".

"Любое решение, особенно такого плана, как запрет, должно быть четко продумано. Должны быть продуманы его последствия. Оно должно быть целесообразным и эффективным", - сказал министр.

"Если мы декларируем, но не можем реализовать, то лучше вообще не декларировать. Что касается платформ, которые используются гражданами Беларуси, действовать нужно очень аккуратно. Вы знаете и позицию президента, он не сторонник запретов. Нужно искать иные механизмы взаимоотношения с этими крупными игроками мирового медиапространства", - добавил он.

По его словам, президент республики Александр Лукашенко при назначении министра обратил внимание на идущую сейчас информационную войну.

"Она идет очень жестко, без правил. Недавний пример - удаление с YouTube трех каналов наших ведущих СМИ. И одна из задач - не допустить, чтобы информационная война стала горячей. Пусть она остается в информационной сфере. Сражаться придется на чужой территории - на том же YouTube, в Instagram (принадлежат компании Meta, признана в России экстремистской организацией и запрещена - ИФ)", - сказал Жук.

Немаловажной задачей министр назвал защиту белорусского информационного пространства от вторжения негативных трендов, которые противоестественны морали белорусов.

Лукашенко назначил Жука министром информации 9 апреля. Ранее Жук руководил издательским домом администрации президента "Беларусь сегодня". Прежний глава Мининформа Марат Марков назначен министром культуры.

Новости по теме

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных

Беспилотник ВМС США провел разведку в районе Ормузского пролива

Лидеры ряда стран осудили израильские удары по Ливану

Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

 Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Трамп пригрозил Ирану "масштабной стрельбой" в случае несоблюдения соглашения

Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

 Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1515 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8957 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов