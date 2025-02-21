В Финляндию прибудут до 40 морпехов США для охраны подводной инфраструктуры

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В Финляндию на этой неделе прибудет отряд из примерно 40 морских пехотинцев США для участия в операции НАТО Baltic Sentry по охране подводной критически важной инфраструктуры, сообщили в пятницу военно-морские силы Финляндии.

"Деятельность НАТО по усилению бдительности является ключевой задачей общей обороны альянса, и ее цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность критически важной инфраструктуры Балтийского моря, в первую очередь, путем усиления наблюдения", - говорится в пресс-релизе ВМС.

Американские морские пехотинцы будут сотрудничать с береговой охраной Финляндии. Для дополнения морской ситуационной картины в их распоряжении имеются беспилотные летательные аппараты с соответствующим оборудованием.

С точки зрения военно-морского флота Финляндии, активизация операций НАТО в Балтийском море означает наращивание морского присутствия, усиление наблюдения и обмена информацией, а также увеличение числа учений с союзниками, отмечается в сообщении.

В нем подчеркивается, что подобное взаимодействие ВМС Финляндии с вооруженными силами США является первой операцией в рамках Соглашения о сотрудничестве в области обороны (DCA) между Финляндией и Соединенными Штатами, которое вступило в силу 1 сентября 2024 года.

В Хельсинки 14 января состоялся саммит балтийских стран НАТО - Германии, Дании, Латвии, Литвы, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии, на котором были рассмотрены вопросы безопасности подводной инфраструктуры в Балтийском море.

По итогам встречи генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о проведении операции альянса по патрулированию в Балтийском море Baltic Sentry.

Ее необходимость в НАТО объясняют произошедшими в последнее время случаями повреждения силовых и телекоммуникационных кабелей в Балтийском море.



