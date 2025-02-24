В Москве разница между ночной и дневной температурой составит до 15 градусов

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в ближайшие несколько дней суточный ход температуры - разница между ночной и дневной температурой - будет достигать до 15 градусов, что характерно для лета, сообщил "Интерфаксу" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Погода в Москве на этой неделе будет морозная. Сегодня температура в новой Москве ночью опускалась до минус 20, и завтра будет суровая ночь - в спальных районах минус 15 - минус 17, по области до минус 20. Будет одна из самых холодных ночей нынешнего года. А вот днем, за счет солнца, будет большой суточный ход, который характерен для лета, днем - минус 1 - минус 3 градуса. На 15 градусов суточный ход", - сказал он.

В среду ночью в столице будет около минус 10, по области до минус 11 - минус 16, днем - от нуля до минус 3. В четверг, 27 февраля, ночные температуры будут около минус 10 - минус 15.

"А вот днем в четверг уже дневные температуры от минус 1 до плюс 1 градуса, но это только в послеполуденные часы. И, наконец, в последний день месяца, еще ночью от минус 7 до минус 10, по области до минус 12 градусов. Дневные температуры от минус 1 до плюс 1 градуса", - добавил Вильфанд.

В течение всей рабочей недели температура в московском регионе будет ниже нормы.

Из-за высокого атмосферного давления, которое сохранится на этой неделе, осадков не ожидается, будет переменная облачность.