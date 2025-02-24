Главы МИД стран ЕС обсудят Украину, Ближний Восток, Конго, Иран и Грузию

Ожидается утверждение 16-го пакета санкций ЕС против РФ

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам будет заседать в понедельник в Брюсселе, он начнет своё совещание с обсуждения ситуации вокруг Украины.

"В начале к заседанию присоединится по видеосвязи министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, чтобы представить обновленную информацию о последних политических событиях и ситуации на местах, а также о наиболее неотложных приоритетах Украины", - говорится в материалах Совета ЕС, опубликованных в Брюсселе.

В ходе последующей дискуссии главы МИД 27 стран ЕС планируют обсудить "дальнейшие действия по Украине после недавних совещаний и инициатив, включая встречи в Мюнхене и Париже, а также переговоры, проведенные в Эр-Рияде между представителями США и России".

Министры рассмотрят новую инициативу высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас по усилению военной поддержки Украины Евросоюзом в 2025 году. Речь пойдет об увеличении поставок Киеву боеприпасов, систем ПВО, а также о мерах по расширению подготовки украинских военнослужащих.

Кроме того, дискуссии будут посвящены "необходимости увеличения расходов на оборону и устойчивого финансирования для обеспечения долгосрочной безопасности как Украины, так и ЕС".

Ожидается, что Совет примет 16-й пакет ограничительных мер "в связи с действиями России, дестабилизирующими ситуацию на Украине". Также предполагается обсудить, "как лучше бороться с теневым флотом России".

К заседанию совета подготовлен проект постановления о продлении санкционного режима в отношении Белоруссии.

Еще одним основополагающим пунктом повестки будут дебаты по ситуации на Ближнем Востоке, включая Сирию, Ливан и поддержку Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

В рамках обсуждения сирийской ситуации ожидаются решение и политическая декларация об ослаблении санкций ЕС в определенных секторах "с целью поддержки инклюзивного перехода в Сирии, а также ее экономического восстановления, будущей реконструкции и стабилизации".

Каллас должна затронуть тему предстоящей 17 марта 9-й Брюссельской донорской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона".

Помимо этого, министры обсудят последние события в Израиле и секторе Газа в свете реализации соглашения о прекращении огня. Совет обменяется мнениями о событиях на местах и о поддержке Евросоюзом и государствами-членами ЕС Палестинской национальной администрации.

Что касается Ливана, Каллас проинформирует совет о последних событиях, в том числе о соглашении о прекращении огня от 27 ноября 2024 года между Израилем и Ливаном, создании нового правительства и дальнейших шагах по оживлению отношений ЕС-Ливан, в том числе посредством поддержки ливанских вооруженных сил через Европейский фонд мира.

Совет ЕС обменяется мнениями о ситуации в Демократической Республике Конго (ДРК), где конфликт обострился с начала января и усугубляется возобновлением наступления повстанческой группировки M23 на востоке страны при поддержке вооруженных сил Руанды. Планируется уточнить позицию ЕС и возможную конкретную реакцию на события в ДРК.

Состоится обмен взглядами о политике ЕС в отношении Ирана. Обсуждение, как предполагается, сосредоточится на следующих аспектах: военно-техническое сотрудничество Тегерана и Москвы, произвольные задержания в стране граждан ЕС, гибридные операции в Евросоюзе, дестабилизирующая роль Ирана на Ближнем Востоке, а также ситуация в области иранской ядерной программы.

По разделу текущей международной обстановки Каллас выскажется о Грузии "в свете последних событий".

За заседанием Совета ЕС по иностранным делам последует заседание Совета ассоциации ЕС-Израиль.