ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Евросоюз в рамках 16-го пакета антироссийских санкций ввел дополнительные ограничения на поставки из России первичного алюминия, заявила пресс-служба Совета ЕС по иностранным делам.

"Наконец, ЕС ввел дальнейшие ограничения на экспорт товаров, которые помогают в развитии российских промышленных мощностей (химикатов, некоторых видов пластика и резины) и на их транзит через Россию, а также дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия из России, который дает России существенные доходы", - отмечается в документе.