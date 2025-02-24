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МИД Азербайджана закрыл представительства ВВС и "России Сегодня"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - МИД Азербайджана принял решение о закрытии представительств BBC и "Россия сегодня" (Sputnik) в стране, сообщил пресс-секретарь ведомства Айхан Гаджизаде.

По его словам, обе компании могут получить аккредитацию в Азербайджане только на одного корреспондента.

Гаджизаде сообщил также об отзыве аккредитации у корреспондента "Голоса Америки" (признан СМИ-иноагентом в РФ).

Ранее отмечалось, что Азербайджан при аккредитации представителей иностранных СМИ будет исходить из принципа паритетности.

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