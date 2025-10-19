Арестованный в Баку исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" освобожден

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Sputnik Азербайджан" Игорь Картавых, ранее арестованный в Баку, освобожден, и вылетел в Россию, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Картавых был освобожден и вылетел в Россию", - сообщила Захарова в воскресенье вечером журналистам.

Картавых и шеф-редактор "Sputnik Азербайджан" Евгений Белоусов были задержаны и помещены в Баку под стражу в конце июня. 10 октября стало известно, что Картавых перевели под домашний арест.