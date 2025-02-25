Toyota планирует довести число независимых директоров в совете до 50%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. планирует увеличить число независимых членов в совете директоров и изменить структуру комитета по надзору и аудиту. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте компании.

Независимые директора будут составлять половину состава совета, или пять из 10 человек. Трое из четырех представителей совета директоров в комитете по надзору и аудиту также будут независимыми.

"Все члены совета директоров смогут участвовать в дискуссиях без ограничений, связанных с их внутренними или внешними должностями и титулами, - говорится в пресс-релизе Toyota. - Это будет способствовать расширению активности в совете и его оживлению".

Toyota отмечает, что повышение роли независимых членов улучшит процесс принятия решений, поскольку позволит объединить опыт директоров, занимающих управленческие должности в компании и отвечающих за конкретные продукты и регионы, с более широкой экспертизой внешних директоров.