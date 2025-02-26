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В Казахстане задумались об отмене вскрытия тел при судмедэкспертизе

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - В Казахстане намерены усовершенствовать ряд методик проведения судебно-экспертной деятельности, в частности, будет внедрена "виртуальная аутопсия", которая позволит отказаться от вскрытия тел при проведении судмедэкспертиз, сообщил на заседании правительства министр юстиции республики Ерлан Сарсембаев.

"Внедрим "виртуальную аутопсию", суть которой состоит в применении компьютерной томографии для проведения исследований трупов. Исследование позволит избежать обязательного вскрытия трупа, что в том числе, поможет избежать противоречия с национальными и религиозными традициями", - сказал он.

Он сообщил, что в целом планируется усовершенствование методик судебно-экспертной деятельности до уровня стандартов, где будет предусмотрен пошаговый алгоритм действий, как эксперта, так и действий органов при назначении экспертизы.

"Это поможет сократить время производства экспертиз, количество необоснованных экспертиз и повысить их качество", - отметил министр.

Кроме того, Сарсембаев сообщил, что будет проведена работа по усилению прозрачности производства экспертиз через автоматизацию экспертной деятельности. В качестве пилота планируем автоматизировать две - три несложные экспертизы, добавил он.

По мнению министра, требуется разработка новой версии информационной системы "Е-сараптама 2.0" с использованием искусственного интеллекта, так как действующая система не отвечает современным требованиям, в том числе в части интеграции с другими информационными системами и оборудованием.

"Это позволит отслеживать действия эксперта при производстве исследования, а также предупреждать о возможных отклонениях при исследованиях, действиях и бездействиях эксперта. Будет предусмотрена функция, которая позволит проводить исследования в самой системе и исключить человеческий фактор "ошибок"", - отметил он.

Казахстан Ерлан Сарсембаев Минюст
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