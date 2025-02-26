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Чистая прибыль банков США выросла на 5,6% в 2024 году

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Совокупная чистая прибыль банков США по итогам 2024 года увеличилась на 5,6% (на $14,1 млрд) и составила $268,2 млрд, по данным Федеральной корпорации по страхованию депозитов (FDIC).

Это было обусловлено, в том числе, сокращением процентных расходов и повышением непроцентных доходов.

В четвертом квартале чистая прибыль 4,487 тыс. коммерческих банков и сберегательных учреждений страны, участвующих в системе страхования и опубликовавших отчетность, составила $66,808 млрд, что на 2,3% (на $1,5 млрд) превысило показатель за предыдущий квартал.

Средняя рентабельность активов (ROA) в октябре-декабре составляла 1,11%, что на 2 базисных пункта выше уровня третьего квартала и на 50 б.п. больше, чем за тот же период годом ранее.

Средняя чистая процентная маржа (разница между доходами по активам и ставками по депозитам) в прошлом квартале выросла до 3,28% по сравнению с 3,23% в июле-сентябре. Чистый процентный доход банков повысился на 2,1%.

Суммарный объем кредитов на балансах банков в октябре-декабре увеличился на $105 млрд (на 0,8%) относительно предыдущих трех месяцев. Прирост за год составил 2,2%.

Число проблемных банков в США на конец декабря снизилось до 66 с 68 тремя месяцами ранее. Годом ранее их насчитывалось 52.

В течение прошедшего квартала в стране было создано четыре банка, один обанкротился, 28 присоединились к другим финучреждениям в рамках сделок по слияниям и поглощениям, а три были проданы кредитным союзам, отмечается в пресс-релизе корпорации.

Общий объем фонда страхования депозитов FDIC увеличился за четвертый квартал на $4 млрд и достиг $137,1 млрд.

США
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