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Состояние папы римского Франциска незначительно улучшилось

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Папа римский Франциск, проходящий лечение от пневмонии, чувствует себя лучше, сообщает в среду Vatican News со ссылкой на Зал печати Святого престола.

"Состояние Святого Отца незначительно улучшилось за последние 24 часа", - говорится в заявлении пресс-службы Ватикана.

Отмечается, что легкая почечная недостаточность, появившаяся в последние дни, больше не наблюдается. Также компьютерная томография грудной клетки понтифика, проведенная вечером во вторник, не показала новых проблем, связанных с воспалением легких.

Анализ крови, взятый в среду, подтвердил улучшение состояния.

Ранее в среду сообщалось, что папа римский Франциск провел ночь спокойно, днем продолжил работу в больничной палате.

В январе понтифик заболел бронхитом. Его госпитализировали 14 февраля в клинику "Агостино Джемелли" в Риме, так как болезнь приобрела хроническую форму. После рентгена и лабораторных исследований у него также выявили двустороннюю пневмонию.

Папе римскому Франциску 88 лет.

папа римский Франциск Ватикан Рим
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